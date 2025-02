De Bruyne aiuta gli uomini di Guardiola a spremere dopo un grande spavento

Leggi su Justcalcio.com

Pepha dovuto fare affidamento sulle grandi pistole del Manchester City per impedire loro di soffrire di unatazza d'Inghilterra sconvolta a Leyton Oriente questo pomeriggio.La squadra della League One ha portato per 40 minutiil goal di Stefan Ortega, ma un fortunato pareggio seguito da un pezzo di genialità di Jack Grealish e Kevin dehanno visto la cittàha nominato una gamma molto cambiata che includeva i debuttanti Vitor Reis e Nico Gonzalez, ma entrambi hanno subito un tempo torrido con il primo trascinato in pausa e Gonzalez si è smentito22 minuti.Quest'ultimo è rimasto feritoessere stato espropriato nell'accumulo verso l'obiettivo di Oriente, perdendo Sonny Perkins e permettendo a Jamie Donley di tentare un ambizioso chip da 45 yard su Ortega.