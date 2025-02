Liberoquotidiano.it - Daspo fuori contesto: ora se fai il saluto romano ti vietano di andare allo stadio

Non dite al maresciPaolo Berizzi, capo della vopos antifascista di Repubblica che potrebbe essere stato sdoganato il. Ci rimarrebbe malissimo, si sentirebbe togliere il pane dalla bocca. E con lui tutti quelli che con le manifestazioni di antifascismo ci campano a suon di libri e film poi rinnegati (Scurati lo scrittore e Martinelli l'attore disperato di M non se ne adontino). Accade che per il “presente” di via Acca Larentia, quello che il 7 gennaio di ogni anno fa indemoniare la sinistra – almeno da quando è in carica l'attuale governo – più che un processo meriterà l'esilio dagli stadi di calcio. Osare ila tre martiri senza giustizia da decenni come testimonianza e comunanza di valori ti mette in castigo. Devi lasciare le bandiere a casa nella società dove si è autorizzato a sventolare solo banderuole.