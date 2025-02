Ilrestodelcarlino.it - Danno fuoco a un’auto in un cortile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ho sentito il suono dell’allarme dale, affacciandomi, ho notato le fiamme che avvolgevano l’auto". Così un professionista di 45 anni, residente a Reggiolo, ha raccontato agli investigatori come ha scoperto l’incendio che ha distrutto la sua Volvo XC90 acquistata da poco, in sosta nelinterno della sua abitazione, in via Vittorio Veneto, nel quartiere residenziale non distante dal cimitero del paese. E’ accaduto verso le 2,30 di ieri notte. Il proprietario, italiano incensurato, ha richiesto l’intervento dei vigili del, giunti dalla caserma volontari di Luzzara e dal distaccamento di Guastalla. Sono intervenuti anche i carabinieri di Novellara e del nucleo operativo di Guastalla per gli accertamenti: da subito è apparsa probabile l’ipotesi del dolo. L’auto, completamente distrutta, è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.