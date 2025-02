Metropolitanmagazine.it - Daniele Brunone, chi è il marito di Ilaria Galassi: “Abbiamo fallito in un’attività aperta insieme”

Da qualche tempoè sposata con, un parrucchiere con il quale aveva anche aperto un salone di bellezza a Parioli, quartiere di Roma. Eppure il lavoro non è decollato, e durante la pandemia l’attività è fallita. Ildilavora oggi a Fiumicino come hair stylist, mentre lei si trova al momento al Grande Fratello 2024alle colleghe Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere, entrambe ex ragazze di Non è la Rai che in questa edizione rappresentano un solo concorrente. Non tutti sanno cheha un figlio da una precedente relazione, Rocco, nato nel 2004. Poi è nato Riccardo, figlio della relazione con l’attuale.Classe 1976,è nata ad Avezzano, e sin da giovanissima ha intrapreso la carriera tv.