Calciomercato.it - Dal successo al fallimento: l’ex proprietario dell’Inter in bancarotta

Problemi finanziari per Suning. Ecco cosa èalla società della famiglia Zhang, che gestiva il club nerazzurroDalalin(LaPresse) – Calciomercato.itDopo la conquista dello Scudetto, in casa Inter è iniziata una nuova era, quella targata Oaktree. La gestione del fondo americano è certamente diversa rispetto a quella che ha portato Beppe Marotta ad allestire la squadra che ha poi conquistato lo Scudetto.L’ultima estate i tifosi non hanno certo assistito a grandi colpi di calciomercato. Hanno così vestito il nerazzurro Josep Martinez e Tomas Palacios, non proprio due titolarissimi. Allo stesso tempo l’Inter ha messo le mani su Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Il colpo dell’iraniano, così come quello del polacco, rappresenta in pieno il modus operandi di Beppe Marotta e i suoi uomini, che non potendo spendere molto per i cartellini, hanno spesso investito sui parametri zero.