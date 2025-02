Dal palcoscenico di Casa Sanremo alla Bit di Milano | Terre del Bussento racconta il suo paesaggio culturale

Leggi su Ildenaro.it

Da oggi, domenica 9 febbraio,delsarà presenteBit, la Borsa Internazionale del Turismo a, l’evento di riferimento per il settore turistico, con un proprio desk all’interno dello stand della Regione Campania. L’obiettivo? Promuovere e valorizzare ildel territorio del, attraverso la distribuzione del magazinedele il racconto diretto delle sue eccellenze paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche.La partecipazioneBita rappresenta un’importante vetrina per il territorio, che si propone come destinazione di turismo esperienziale e, puntando sulle sue radici storiche, sulla bellezza incontaminata dele su un’offerta gastronomica autentica e distintiva. Il progetto “del” sarà illustrato in una conferenza stampa, prevista per il pomeriggio nella sala conferenze della Regione Campania.