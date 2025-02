Tvplay.it - Dal Napoli all’Atalanta, che mazzata incredibile: Conte e Gasperini senza parole

ed Atalanta, proprio in questi ultimi minuti, sono assolute protagoniste di questo pomeriggio domenicale.L’Atalanta di Gian Piero, di fatto, ha passeggiato ieri allo Stadio Bentegodi. I bergamaschi, infatti, hanno sconfitto 0-5 il Verona di Paolo Zanetti. Questo successo, di fatto, è un ottimo segnale per la ‘Dea’ in vista del play-off di andata di Champions League contro il Club Brugge.Dal, che(Ansa Foto) tvplay.itMentre il, dopo aver avuto la conferma della testa in solitaria della classifica grazie al ko dell’Inter a Firenze, giocherà questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese. In caso di vittoria, sempre in attesa della sfida di domani tra la ‘Beneamata’, i partenopei porterebbero il proprio vantaggio sugli uomini di Simone Inzaghi a sei punti.