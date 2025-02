Dal 20 febbraio al Teatro Golden di Roma "Ci pensiamo domani"

Leggi su Ildenaro.it

, 9 feb. (askanews) – Alzi la mano chi non rimanda spesso delle azioni: un problema scomodo o qualsiasi altra cosa che preferiamo evitare per dedicarci ad altro. Procastinare è una delle azioni non motorie che più caratterizzano l’essere umano moderno. L’impegno gravoso spesso si accantona con un laconico: “ci”. Ed è proprio questo il titolo del nuovo spettacolo de I Centouno che saranno aldidal 20al 2 marzo 2025. Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, Francesca Anna Bellucci saranno i protagonisti assoluti di questa commedia travolgente ed esilarante: “Ci”, come se ilnon esistesse, che filosoficamente è anche vero; però poi ilpuntualmente si presenta alle spalle e ci prende a schiaffi sulla nuca.