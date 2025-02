Juventusnews24.com - Daffara: «La continuità costruisce un gran portiere. C’è stata una svolta, come squadra abbiamo capito questo»

di Marco Baridondella Juventus Next Gen, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Benevento di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Giovanniha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Benevento di Serie C 2024/25.VITTORIA – «Ci dà fiducia, parlandociche non è questa partita che ci segna il campionato. C’èunafunziona la Serie C».CHE STAGIONE STA VIVENDO E PARATE DI OGGI – «L’importante per unè avere. Sono stato anche fortunato oggi, sull’ultima non era troppo angolata. Mi è andata anche di fortuna, sono state tre belle parate. Avereun».IN LISTA UEFA B E FUTURO – «Mi rende orgoglioso per una società così importante in cui sono cresciuto.