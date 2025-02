Iodonna.it - Da vista o da sole. Futuristici, in stile Matrix, stravaganti o dal gusto anni Novanta. Gli occhiali più belli avvistati sulle passerelle della NYFW

Sguardo sul futuro. Non solo It Shoes e It Bags, come saranno i sunglasses di domani? DagliCalvin Klein Collection a quelli firmati Eckhaus Latta e Collina Strada, sono le sfilate di New York a rispondere. Come vestirsi a febbraio 2025: 5 outfit invernali da copiare X Ladedicata all’Autunno-Inverno 2025/26, infatti, spazia e sperimenta tra modelli del passato e declinazioni futuristiche.