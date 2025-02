Lanazione.it - Da Giorgia Meloni a Maria De Filippi: i carri del Carnevale di Viareggio, un successo il primo corso

, 9 febbraio 2025 – Nonostante le nuvole e il rinvio per il maltempo, ilmascherato deldi2025 è stato unsplendidi, costumi perfetti nel minimo dettaglio, un fiume di persone sui viali. FOTO UMICINI Iltra satira e allegoria Dopo i tre colpi di cannone tradizionali alle 15 è iniziata la sfilata dei 9di prima categoria, 4 di seconda categoria, 8 mascherate di gruppo e altrettante isolate. Apprezzate dal pubblico le costruzioni deisti viareggini che hanno toccato diverse tematiche. Ilha segnato il ritorno alla satira sulle costruzioni allegoriche e nelle mascherate di gruppo, come auspicato dalla presidente della FondazioneLina Marcucci. IAlessandro Avanzini in prima categoria sul carro 'Per una sana e robusta Costituzione' prende di mira il premierato a vocazione populista di, sbeffeggiata anche nella mascherata di gruppo di Giampiero Ghiselli, 'C'è qualcosa che non torna'.