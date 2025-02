Da Amici a Sanremo l’esordio di Sarah Toscano | A Maria De Filippi mando i bozzetti dei miei outfit per approvazione – L’intervista

Leggi su Open.online

Dalla stanzetta al palco di, dal palco dial palco del Festival di, il percorso può anche essere brevissimo. Lo dimostra il fatto che, a 19 anni e una manciata di canzoni sul mercato, gareggerà nella vetrina canora più importante d’Italia e, come dice a Open, lo farà senza alcuna paura di affrontare un carrozzone così gigantesco con pochissima esperienza sulle spalle: «Mi faccio sempre tantissime paranoie, se avessi avuto la canzone sbagliata forse qualche paura l’avrei avuta, ma se Carlo mi accetta e mi manda sul palco con quella canzone sapendo che sono all’inizio, allora vuol dire che crede in me e devo crederci pure io. Certo – prosegue – ho meno esperienza rispetto gli altri artisti, sto studiando tanto sia a livello di canto che di preparazione mentale, performance e staging.