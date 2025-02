Ilgiorno.it - Custodi del bello da mezzo secolo: "Il segreto? Passione e incoscienza"

Un esercito al servizio del. In 1500 sono arrivati da tutta Italia per celebrare i 50 anni del Fai, Fondo Ambiente Italiano, l’associazione fondata nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli, il mitico direttore della Pinacoteca di Brera. Nella splendida cornice della Scala, non una celebrazione per guardare al passato, ma l’occasione, gioiosa, per esprimere gratitudine nei confronti di chi – volontari, iscritti, donatori e sostenitori, istituzioni e cittadini – ha consentito, con un "civile servizio", alla Fondazione di nascere e crescere. L’anniversario è stato anche "l’occasione per ribadire, con ben cinque inaugurazioni di nuovi beni nel corso del 2025, che la missione educativa del Fai, ragione stessa della sua esistenza, in essi si incarna sempre con quel sogno e quella, quella intraprendenza e anche quel pò di sanache rende vitale la nostra Fondazione", ha detto il presidente Marco Magnifico in un lungo e intenso intervento.