Curano la turista in un negozio poi in poche mosse le portano via centinaia di euro | un cenno d’intesa e poi è scattata la trappola

Milano, 9 febbraio 2025 – Tre donne di nazionalità bulgara, una di 45 anni e due 35enni, sono state arrestate a Milano per furto aggravato in concorso. Stando a quanto ricostruito nel pomeriggio di ieri gli investigatori della Squadra Mobile, all’interno di un esercizio commerciale, hanno individuato le tre donne che fingendosi clienti intente ad osservare gli indumenti esposti, osservavano borse e zaini delle clienti presenti all'interno del. Le tre, dopo una breve perlustrazione, si sono avvicinate a una cliente che visionava alcuni capi di abbigliamento, e, dopo alcuni cenni d'intesa, l’hanno circondata: una delle donne ladre ha coperto fisicamente le altre due complici utilizzando delle maglie come schermatura mentre queste ultime, ruotando attorno alla vittima, una43enne, le hanno aperto la cerniera della borsa a tracolla e le hanno asportato il portafogli dall’interno.