Cuciniamo insieme | filetto in crosta

Non c’è libro o sito di cucina che non vi metta sull’avviso: ci vuole tanta perizia per fare ilalla Wellington! Addirittura ci sono delle signore televisive che su questa ricetta hanno costruito una certa fama approfittando della nostra fame. Ebbene siamo qui per smentire: fare ilinè facilissimo. Poi chiamatelo pure alla Wellington ricordando che il duca di quella contea, sir Arthur Wellesley, agli inizi dell’Ottocento era di bocca difficile e allora il suo cuoco gli propose questa ricetta di cui il nobiluomo s’invaghì gastronomicamente. Sarebbe forse inelegante ricordare che le carni insono patrimonio della nostra cucina dai tempi di Apicio, rilanciate poi con prepotente appetito nel Medioevo, ma andiamo oltre. Noi l’abbiamo appena appena reinterpretata questa preparazione e vi invitiamo a seguirci per rifarla.