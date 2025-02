Messinatoday.it - Croccanti e "golose", prepariamo le chiacchiere di Carnevale: la ricetta originale

Leggi su Messinatoday.it

Fragranti,e irresistibili. Nelle tavole messinesi non possono mancare le, lesfoglie fritte spolverate di zucchero a velo che in altre regioni hanno il nome anche di frappe o bugie. Ecco laper ottenerle in casa gonfie e piene di bolle, con poche.