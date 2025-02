Metropolitanmagazine.it - Cristiano De André e il rapporto con i genitori: “Mia madre tentò il suicido e ebbe una relazione col mio migliore amico”

De Andrè, una vita tormentata la sua, a causa soprattutto dei difficili rapporti con i familiari più stretti. Con il padre, con la, ultimamente anche con la figlia Francesca De Andrè: starlette dei social, dei salotti televisivi e dei servizi hot. Una vita segnata sin dalla nascita dal confronto impossibile con Fabrizio. Per, forse, il peso di quel cognome è sempre stato troppo opprimente.. è sul contrasto col padre Fabrizio, appunto, che si è giocata molto la battaglia per l’identità personale diDefiglio di Fabrizio Dee della sua prima moglie, Enrica “Puny” Rignon, nasce a Genova il 29 dicembre 1962. Gli viene dato il secondo nome del padre, un segno del destino. Cresce respirando musica, in mezzo alla processione di artisti e cantanti che vengono a trovare Faber e che collaborano con lui.