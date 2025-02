Oasport.it - Cricket, l’Italia regola senza patemi Singapore in Challenge League e si porta momentaneamente al comando

Il percorso deldelnella ICC, step di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027, prosegue con un altro netto successo: ad Hong Kong, nella sfida in cui l’azzurro Anthony Mosca viene nominato player of the match, ad arrendersi alla Nazionale del Bel Paese è.A fare da viatico alla bella vittoria degli azzurri, è ancora una volta una buonissima prestazione difensiva, dato che l’innings d’attacco degli asiatici si conclude in anticipo, con i 10 wickets che cadono dopo 41.0 overs eche si attesta a 170 runs.Gli azzurri, nell’innings d’attacco, iniziano bene e riescono a scardinare la difesa asiatica, ottenendo 175 runs in 30.4 overs, vincendo per 6 wickets. Nell’altra sfida del Girone B i padroni di casa di Hong Kong Cina tengono il passo degli azzurri in classifica, superando il Bahrein per 187/1 (34.