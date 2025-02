Formiche.net - Cosa aspettarsi dall’AI Action Summit di Parigi. L’analisi di Mensi

L’AIdiè l’occasione per valutare l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e confrontare le misure nazionali finora messe in atto delineando le future strategie globali in termini di regole e governance. Si troveranno insieme Unione europea, Stati Uniti e Cina e altre potenze emergenti, alla ricerca di soluzioni in grado di contemperare l’innovazione tecnologica e tutela dei lavoratori. Non dobbiamo tuttavia farci troppe illusioni. Perché ogni Paese segue la propria strada e la strenua competizione in corso per il predominio tecnologico si fa sempre più serrata, come dimostrano i primi atti della presidenza Trump, che ha iniziato a smantellare il quadro in tema di intelligenza artificiale disegnato dal suo predecessore.Nonostante l’AI Act dell’Unione europea abbia delineato un sistema normativo volto a promuovere un’intelligenza artificiale etica e sicura, con misure su trasparenza e responsabilità, da un lato permangono interrogativi sul suo impatto in concreto sulla qualità e le condizioni del lavoro, dall’altro la governance dell’intelligenza artificiale (a livello europeo e nazionale) rappresenta tuttora una sfida ricca di incognite.