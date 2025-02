Ilrestodelcarlino.it - Corsa per riaprire il forno dopo l’incendio

Non se l’aspettava, tanta solidarietà e tanta attenzione. Meno che mai da parte dei suoi clienti più giovani, Roberto Mutolo, e ha voluto rendere pubblica la vicenda. Il titolare del ‘delle Meraviglie’, che aprì bottega, insieme alla moglie Rita Caiazzo, nel 2020, sfidando la pandemia e i lockdown, in via Montanara 172, a Pontenuovo, nella mattinata di venerdì ha subito, a causa di un corto circuito ad un macchinario, danni importanti al proprio esercizio, e segnatamente ai locali collocati sul retro. "Per fortuna ci siamo accordi in tempo del fumo, abbiamo evacuato il locale e siamo intervenuti con gli estintori, limitando per quanto possibile i danni. Sono intervenuti – racconta Mutolo - anche i vigili del fuoco, adesso è quasi tutto a posto, ma ieri ho dovuto tenere chiuso per rimettere tutto a posto e pulire, in modo da provare agià lunedì mattina".