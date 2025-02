Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Venezia-Roma, c’è Ben Yedder in tribuna: il motivo

2025-02-09 13:43:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal:DALL’INVIATO A– Benaspetta l’ok del. L’attaccante francese, svincolato, potrebbe vestire la maglia dei lagunari. E segue la squadra da vicino. Oggi è inper assistere al match contro la. Ospite speciale dunque al Penzo: i contatti tra le parti vanno avanti. Si stanno facendo le valutazioni del caso anche se l’ex Monaco non gioca una partita ufficiale da maggio scorso.Benal: lo scenario“Stiamo facendo una riflessione, valuteremo nei prossimi giorni, se riteniamo che possa essere un’opportunità dal punto di vista tecnico e fisico allora ne parlerò con i proprietari”. Così il General manager del, Filippo Antonelli, su Benche è si trova anche in una complicata situazione extra calcio e una condanna, con sospensione, per violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza.