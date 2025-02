Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Conceiçao tentato di tenerlo al Milan

2025-02-05 10:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del:Questione di numeri, ma non solo. Le cifre però possono aiutare a capire quanto Alexis Saelemaekers sia centrale nella Roma e quanto, invece, non lo sia stato nel. In rossonero 10 gol in 141 presenze, da quando indossa la maglia giallorossa è già a 4 in 16 partite e con due mesi di infortunio alle spalle. Per questo, ma non solo, la Roma sta già lavorando per riscattarlo dal. Non sarà facile primo perché il belga è legato ai colori rossoneri e come lui la fidanzata Chiara che infatti da ieri è ao dove ha trascorso il pomeriggio con il fratello e Zoe, la compagna di Theo Hernandez. E secondo perché, rispetto all’estate, le storie sue e di Abraham si sono invertite: ad agosto era l’inglese quello dal valore più alto (stipendio compreso), adesso invece nonostante abbia regalato alla Supercoppa Tammy non vive un momento felicissimo.