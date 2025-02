Ilpiacenza.it - Correva l’anno 1322, Galeazzo Visconti a processo per stregoneria ed eresie

Leggi su Ilpiacenza.it

Una vera chicca di cronaca storica della Piacenza d’inizio ’300: i verbali d’accusa verso, conservati nell’Archivio Vaticano. Il prezioso manoscritto è stato trascritto in un volume stampato nel 1909, ed è stata una scoperta importante per quello che conteneva, e per questo ne.