"Correte, qui c’è una sparatoria". Task force, ma era un falso allarme

di Marco D’Errico "C’è una". La segnalazione è giunta con una telefonata alle forze dell’ordine ieri mattina intorno alle 8,30. Una donna, in maniera piuttosto concitata, chiedeva un intervento nella frazione di Bellocchi, dove sosteneva di avere udito spari. L’ha comportato l’immediata attivazione dei protocolli di sicurezza, prima che si scoprisse che non sarebbe stato necessario, dato che la segnalazione, sarebbe emerso successivamente, era completamente inventata. I disagi comunque non sono mancati, visto che è stato necessario prendere tutte le precauzioni per evitare che qualcuno rimanesse ferito. La zona, nei pressi della Decima strada, è stata infatti transennata dai vigili urbani, mentre sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia di stato e dei carabinieri.