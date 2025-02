Ilrestodelcarlino.it - Correggio, con coltello e martello ferisce l'ex fidanzata e il suo compagno

(Reggio Emilia), 9 febbraio 2025 – Un inseguimento con speronamento tra veicoli a causa della gelosia. E’ questa l’ipotesi degli investigatori che stanno svolgendo accertamenti su un episodio avvenuto verso le 4,30 della scorsa notte a, in località Fazzano, coinvolgendo alcuni giovani residenti nella Bassa Reggiana. Un ragazzo di 22 anni, alla guida di un furgone, ha inseguito e tamponato più volte l’auto su cui viaggiava l’ex, di 21 anni, insieme all’attualedi 25 anni, fino a farli schiantare contro il cancello di un’abitazione privata, in via don Tosi, alla prima periferia di. Una volta bloccata l’auto, il giovane conducente del furgone è sceso dal mezzo per poi dirigersi verso la coppia, armato di une di un. Si è scagliato contro di loro, ferendoli entrambi, per poi fuggire.