Corona su Fedez | Vincerà Sanremo grazie a quello che dirò su Chiara cose gravi

Oggi, alla Libreria Mondadori di Roma, Fabrizioha presentato il suo libro La Grande Menzogna. Dopo essersi seduto ha iniziato a rispondere alle domande del pubblico tutte suFerragni, Angelica Montini e il Festival di.Come riportato da SuperGuidaTv, “durante l’evento di presentazione, qualcuno del pubblico ha chiesto acome facesse a profetizzare la vittoria dial Festival di. A questa domanda, l’ex re dei paparazzi ha risposto con ironia: “Perché io glielo farò vincere““. Questo perché secondo lui leche dirà suFerragni sono cosìda far riabilitare il rapper agli occhi della gente che, mossa da empatia, potrebbe votarlo.“Sono sicuro all’80% che se la puntata la puntata di Falsissimo suFerragni, ndr va come deve andare e lui fache deve fare ha la vittoria in tasca.