Copasir | Libia pronti 700mila migranti

12.20 "Lo Stato da cui parte la maggioranza deiper l'Italia è la.Ce ne sonoe, secondo Tunisi, 700800mila in Tunisia". Così nella relazione del,il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi. "Il fenomeno migratorio rappresenta un potenziale rischio d'infiltrazioni terroristiche",rileva il,plaudendo al Piano d'azione del G7. Attenzione in Africa anche alla "significativa presenza di Russia e Cina, portatori d'interessi strategici spesso non coincidenti con quelli di Italia ed Europa".