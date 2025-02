Internews24.com - Convocati Fiorentina per l’Inter: le scelte di Palladino per il rematch di San Siro

di Redazioneper: lediper ildi San, in programma domani sera alle 20:45Dopo il grande successo della gara di giovedì sera al Franchi, lasi prepara ad affrontare nuovamentein un match decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre nel campionato di Serie A. Raffaeleha diramato la lista deiche affronteranno i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. Ecco la lista completa deiviola per la partita contro, in programma domani sera, lunedì 10 febbraio alle 20:45, allo stadio SanPortieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.Difensori: Dodo, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Gosens.Centrocampisti: Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson.Attaccanti: Beltran, Caprini, Colpani, Gudmundsson, Kean.