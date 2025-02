Ilfogliettone.it - Conversazione segreta Trump-Putin? Portavoce del Cremlino: “Potrei non sapere tutto”

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donaldha riferito in un’intervista di una presuntacon il capo delVladimirsulla guerra in Ucraina. Tuttavia, secondo il New York Post , non ha specificato quando sia avvenuta la telefonata. Intanto ilha già replicato in merito. Il diplomatico edel presidente russo Dmitry Peskov non ha né confermato né smentito le informazioni relative allatelefonica tra il leader russo Vladimire il presidente degli Stati Uniti d’America Donald, contenute nell’intervista del leader Usa al NYPost. delUtilizzando il suo tipico stile attento, Peskov ha detto secondo la Tass: “Mentre l’amministrazione a Washington svolge il suo lavoro, spuntano molte comunicazioni diverse, e queste comunicazioni vengono condotte attraverso canali diversi e, naturalmente, sullo sfondo della molteplicità di queste comunicazioni, personalmentenonqualcosa,non essere a conoscenza di qualcosa.