Ilrestodelcarlino.it - Controlli mirati contro gli eccessi di velocità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da domani, per tutta la settimana, la polizia locale effettueràil superamento dei limiti diin diverse strade di Modena. Le verifiche suglidisaranno effettuate attraverso rilevazione con strumentazioni mobili, quali radar e telelaser, in dotazione al Corpo, sempre precedute da segnaletica informativa, con particolare attenzione alle vie in cui sono state riscontrate ripetute segnalazioni attraverso il sistema Rilfedeur, il servizio che permette appunto ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate via web o attraverso app. L’obiettivo dei, realizzati nell’ambito delle attività per la sicurezza stradale, è dissuadere dai comportamenti scorretti alla guida, con particolare attenzione all’eccesso di. Si tratta di un programma difinalizzati a sostenere e promuovere la mobilità sostenibile e in sicurezza, oltre che a intervenire sugli stili di guida e sui comportamenti dei conducenti.