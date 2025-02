Tvplay.it - Conte pensa al progetto Napoli, ma in Serie A lo corteggiano: l’inaspettata indiscrezione

Primo in classifica alla guida del, mister Antonioè finito nel mirino di un club italiano per la prossima stagione:notizia.“Questo è un viaggio che abbiamo iniziato a luglio. Non so questo viaggio a fine anno dove ci porterà, ma godiamoci questo viaggio”, ha dichiarato il tecnico Antonioin occasione della conferenza stampa di presentazione di-Udinese. L’allenatore azzurro vuole lavorare con i suoi nella tranquillità più possibile, evadendo polemiche e pressioni che non siano strettamente legate al campo e alle prestazioni dei suoi.al, ma inA lo(LaPresse) – tvplay Il tecnico leccese ha parlato di undel quale intende far parte ancora per lungo tempo e che lo sta particolarmente coinvolgendo, ma ciò non lo rende immune dallo sguardo di chi da fuori ne apprezza l’operato e sogna di poterlo avere a disposizione per cominciare a sua volta una rivoluzione verso un futuro più ambizioso.