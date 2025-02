Spazionapoli.it - Conte, clamoroso tentativo di un top club di Serie A: la rivelazione sul futuro del tecnico

Napoli Calcio Ultimissime –per Antonioda parte di un topdiA: l’indiscrezione di Repubblica fa tremare i tifosi Per il Napoli calcio ultimissime arrivano direttamente dalle pagine di Repubblica e, più precisamente, dalla firma di Antonio Corbo. Il noto giornalista ha raccontato un retroscenatra le righe del suo editoriale, facendo tremare anche i tifosi partenopei. Sul quotidiano si parte con un’analisi dedicata alla conferenza stampa tenuta ieri daldegli azzurri, che ha generato grandi consensi anche sui social.L’allenatore leccese ha mostrato il suo grande carattere, sottolineando i suoi desideri per il Napoli e respingendo qualsiasi illazione legata a malumori per il calciomercato di gennaio. Una conferenza che ha mostrato a tutti l’attaccamento dialla squadra, che continuerà a lottare per lui nelle prossime 15 partite di campionato, che assumono definitivamente l’aspetto di 15 finali.