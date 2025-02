Confesercenti Campania alla Bit Schiavo | Terzi in Italia per numero di turisti puntiamo al primato

Leggi su Ildenaro.it

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della “Borsa Internazionale del Turismo” a Milano. Oggi e domani le due giornate dedicateBit” per analizzare i temici dedicatinostra regione. Alle 10,30 si è tenuta la conferenza di apertura sul tema: “Il turismo in: progetti, opportunità, prospettive” al quale ha partecipato, in qualità di relatore, anche Vincenzo, presidente die vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. All’incontro, concluso dal Governatore Vincenzo De Luca, hanno partecipato, tra gli altri, pure l’assessore regionale al Tuismo Felice Casucci, Andrea Prete, presidente di Unioncamere e Camera di commercio Salerno) e Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi.Apprezzato dai presenti l’intervento di: “Laoggi è la terza regione inperdi visitatori, oltre 21 milioni in un anno.