Quifinanza.it - Concorsi in scadenza di Polizia Penitenziaria, Bankitalia ed Enea: posti disponibili e bandi

Leggi su Quifinanza.it

Settimana ricca di opportunità per chi sta cercando lavoro a tempo indeterminato e vuole cimentarsi con alcuni dei più interessantipubblici di quest’anno. Vediamo iinnel periodo dal 10 al 17 febbraio 2025.3.246inC’è tempo fino al 14 febbraio alle 12 per candidarsi al concorso per allievi agenti dellaindetto dal Ministero della Giustizia . Sono messi a bando 3.246, di cui 1.947 riservati ai volontari delle Forze armate.Per partecipare al concorso è necessario avere:il diploma di scuola secondaria;tra i 18 e i 28 anni (fino a 31 per i volontari in base al servizio prestato);godimento dei diritti civili e politici e tutti i requisiti deipubblici.Le prove di concorso sono:una prova scritta con domande a risposta multipla o sintetica;prove di efficienza fisica;accertamenti psico-fisici;test attitudinali.