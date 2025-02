Ilrestodelcarlino.it - "Concorrenza e prezzi alti"

Dal 1998 Meccanica 2000 si occupa di meccanica di precisione. Matteo Mancini ha spiegato quali sono i mercati e i settori di riferimento dell’azienda: "Il nostro volume d’affari si concentra principalmente nel mercato italiano e per aziende che operano nel settore della cellulosa. Negli ultimi anni abbiamo portato avanti investimenti importanti in attrezzatura e macchinari per aumentare produzione e competitività. Le difficoltà sono aumentate dal punto di vista concorrenziale e, recentemente, per l’incremento deidei materiali e dell’energia. Un mese fa abbiamo installato un impianto fotovoltaico. Le aspettative sono alte e le criticità, purtroppo, molteplici".