Juventusnews24.com - Conceicao Juve, lavori in corso col Porto per il riscatto: a queste condizioni si può chiudere il discorso. Le cifre

di RedazionentusNews24incolper il: asi puòogni dis. Lee tutti gli aggiornamentiIl calciomercatocontinua a lavorare senza sosta per rendere il trasferimento di Franciscodaldefinitivo. Calciomercato.com ha fornito preziosi aggiornamenti a riguardo.Stando a quanto si apprende i lusitani vorrebbero 30 milioni di euro perogni tipo di dise lasciare l'esterno d'attacco in bianconero anche per le prossime stagioni. I due club ne riparleranno ancora.