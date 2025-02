Ilrestodelcarlino.it - Con Zagaglia siamo tutti... Sandroni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa epoca liquida e fluida, dove tutto cambia alla velocità della luce, bisogna tenersi strette le cose (belle) che restano, quelle che – più di altre – raccontano della nostra storia, delle nostre radici. Per noi modenesi sono sicuramente il Duomo, che è lì da quasi mille anni, la Ghirlandina, la ‘piopa’ alta e stretta che la vedi da lontano e ti senti a casa, i tortellini, il lambrusco. e Sandrone, sì, proprio lui, il contadino che non la manda a dire a nessuno: "In sti tèimp d’cuntestaziòun / l’unich dritto l’è Sandroun", scriveva l’indimenticabile Luciano Zanasi. Eh, già, "Sandrone (che cambia, ma non muore mai)gli anni il Giovedì Grasso è là sul balcone, e noilìgli anni ad ascoltarlo e a buttare via i pensieri come fossero coriandoli in una giornata di primavera", scrive Beppenel suo nuovo libro "Io e Sandrone", pubblicato da Artioli editore: lo presenterà oggi (domenica 9) alle 17 al Teatro Tempio, per ‘inaugurare’ il periodo del carnevale che culminerà nelle festose giornate di fine mese, in quel Giovedì Grasso "che è corto ma è il concentrato dii carnevali del mondo".