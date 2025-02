Ilfattoquotidiano.it - “Con Plutone e Saturno il cambiamento di Fedez potrebbe essere più doloroso del previsto. Chiara Ferragni è in fase di rinnovamento”: Ferragnez, la crisi vista dalle stelle

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lesuggeriscono, l’astrologia spiega. Così è nel caso di, protagonisti più del solito – se è mai possibile – delle cronache rosa da che Fabrizio Corona, in una puntata del suo programma web Falsissimo.it, ha rivelato che il rapper avrebbe avuto una storia parallela al matrimonio con Angelica Montini.sarà sul palco dell’Ariston come concorrente.è stata rinviata a giudizio nell’ambito dell’inchiesta del Pandoro Balocco. La vita sentimentale dell’imprenditrice però, almeno quella, sembra andare a gonfie vele: lei e Giovanni Tronchetti Provera si mostrano innamorati pazzi nelle varie foto pubblicate dai giornali di gossip. Cosa dicono lee il suo cielo astrologico: separazione esotto i transiti diNegli ultimi mesi,è al centro del gossip per la sua separazione dae per i presunti tradimenti che hanno infiammato il dibattito mediatico.