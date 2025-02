Modenatoday.it - "Con l'arte aiutiamo i ragazzi migranti a credere nel futuro"

"Quando iprendono in mano pennelli e colori si rendono conto che riescono a realizzare qualcosa che non avrebbero mai pensato di poter fare. Non per mancanza di capacità, chiaramente, ma perché arrivano con altre priorità, hanno ben altro a cui pensare". A parlare è l'educatore del Ceis.