Ilfattoquotidiano.it - ‘Con la testa sott’acqua’, una condizione esistenziale e un libro da leggere

di Marco PozziDev’essere molto particolare, alquanto straniante, cambiare l’elemento naturale in cui si fa sport. Stadio o palazzetto, si sta comunque sulla terra, e anche la strada per la maratona o il ciclismo, o la sabbia per il beach volley, fanno sentire a suo agio una specie terrestre come l’homo sapiens.“La pelle è il più grande ed esteso organo di percezione dell’uomo, ricopre l’intero corpo, è connessa agli altri organi di senso ed è l’unico in grado di combinare la dimensione spaziale con la dimensione temporale. Dall’altra parte è l’involucro esterno che ci fa percepire «l’altro da noi» .. I nuotatori sono a lungo a contatto con l’acqua, elemento che continua a fare pressione sulla loro pelle, le percezioni di spazio e tempo si modificano e si ritrovano a fare i conti in termini di dipendenza con un questo elemento e con tutto ciò che simboleggia nel loro inconscio” (pp.