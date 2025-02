Ilgiorno.it - Con la droga da spacciare nei mezzanini di Cordusio e Cadorna: due arrestati a Milano

, 9 febbraio 2025 – Forze dell’ordine in azione nel weekend a. Due arresti per lo spaccio sono scattati sabato sera neidi due diverse stazioni della metropolitana milanese da parte delle forze dell'ordine. Il primo ad essere preso è stato, alle 18.30, un trentenne milanese alla fermatadella linea rossa: non solo è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, ciascuna da un grammo, ma quando la polizia si è recata nel suo appartamento gli ha sequestrato tre sacchetti di marijuana per un totale di un chilo e 800 grammi. Circa due ore e mezza dopo nel mezzanino della stazione, la Polmetro ha arrestato un egiziano di 24 anni con sei pezzi di hashish per un totale di 145 grami. Entrambi verranno processati domani mattina per direttissima.