Ilrestodelcarlino.it - Con il Verona chance da cogliere

Lo scontro diretto che domani, nel posticipo della 24ma giornata del Campionato Primavera 1, oppone la capolista Roma alla Fiorentina seconda trasforma la gara che oggi il Sassuolo gioca contro ilin un’occasione da non perdere per proporsi con forza alle due battistrada. La classifica di oggi dice infatti Roma 49, Fiorentina 47, Sassuolo 46: battere gli scaligeri, per i neroverdi di Emiliano Bigica, significa dare uno scossone importante alla propria stagione, e sarebbe anche il modo migliore di ripartire dopo l’inopinata eliminazione dalla Coppa Italia patita a metà settimana dal Lecce. Lo sa bene Bigica, lo sanno altrettanto bene i sui ragazzi che di abdicare al titolo di campioni d’Italia conquistato la scorsa stagione non ci stanno. In campo alle 15, diretta su Primavera TV.