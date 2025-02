Iodonna.it - Con il brano "L'albero delle noci" racconta la gioia, ma anche i dubbi, di quella «rivoluzione che è una nuova nascita»

Andare a Sanremo è «un atto di coraggio». Sta prendendo molto seriamente il suo debutto a Sanremo tra i Big Brunori Sas, vero nome Dario Brunori, 47 anni. In effetti, «potevo stare comodo, ho il mio tour, il mio pubblico. Questa scelta mi fa tornare a essere debuttante dopo tanti anni di carriera. E poi non vedo tanta sacralità, noto di più un cazzeggio andante».