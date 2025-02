Comunioni e feste di laurea per 5mila euro parla il manager della tiktoker Rita De Crescenzo che ora punta Sanremo | Dobbiamo fare fattura

Leggi su Open.online

Quanto costa avereDe, influencer da 2 milioni di follower su TikTok, alla comunione o alla festa di? Si parte da 3.500a salire, ma se si conosce la persona giusta si riesce a strappare un prezzo di favore. Purché sia tutto in regola, con regolare: «Perché adesso i giornalisti ci stanno a rompe. Prima per il popolo c’avevamo un occhio di riguardo». Parola di Pietro Pelagalli,dell’influencer napoletana la cui chiamata al weekend sulla neve a Roccaraso qualche weekend fa ha creato una situazione di estremo disagio nel comune abruzzese, con il sindaco che ha chiesto l’intervento dell’esercito e gli enti locali che hanno limitato l’accesso ai bus turistici. Per un po’ Desarà lontana dalla neve, scrive Il Centro, da martedì si troverà aper l dietro le quinte del Festival.