Ilgiorno.it - Como, arrivati in provincia 28 nuovi carabinieri

, 9 febbraio 2025 – Da un paio di giorni, 28 giovani, 8 donne e 20 uomini, tutti provenienti dalle scuole allievi d’Italia, sono entrati in servizio nellalariana. Imilitari, al loro primo incarico, sono stati distribuiti su tutto il territorio, andando così a rinforzare gli organici della Tenenza di Mariano Comense e delle Stazioni di, Cermenate, Lomazzo, Lurago D’Erba, Fino Mornasco, Menaggio, Centro Valle Intelvi, Gravedona ed Uniti, San Bartolomeo in Val Cavargna, Tremezzina, Lurate Caccivio, Turate, Albate, Rebbio, Faloppio, Cernobbio, Bellagio, Mozzate. La loro presenza consentirà una ancora più efficace azione nel controllo del territorio, testimoniando, come ha sottolineato il Comandole di, “l’attenzione dell’Istituzione e del Comando LegioneLombardia nei confronti delle comunità delladi”.