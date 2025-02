Terzotemponapoli.com - Come può e deve migliorare la SSC Napoli? Conte…

Le parole di Antonio Conte alla vigilia di-Udinese: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “Nonostante la meraviglia del primo posto e quei bilanci che solo ilpuò sfoggiare in Italia. Una specie di Ritorno al futuro. Ma diverso è l’obiettivo: perché Conte non vuole andare via a fine stagione (almeno adesso non ci pensa, non lo minaccia, poi si saè il calcio eè la sua storia personale.), punta a restare almeno fino al 2027, quando scadrà il triennale. E quando parla di “visione” lo fa proprio perché qui non si sente di passaggio e quindi manda un segnale che De Laurentiis non può far finta di non ascoltare”. Conte efaril“Perché è legato a doppio filo alle difficoltà del mercato di gennaio e a quanto detto a inizio dell’avventura a giugno.