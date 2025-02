Gamberorosso.it - Come preparare le castagnole con la ricetta di uno dei forni storici di Roma

Nella Capitale lesono diffusissime, sia nelle pasticcerie che nei banchi dei, in due declinazioni principali: quelle ripiene, con un impasto simile a un piccolo bignè fritto, farcite di crema, e quelle piene, palline di morbido impasto, fritte e passate nello zucchero. Soprattutto queste ultime, nella loro semplicità, racchiudono l’essenza del dolce da fornaio: pochi ingredienti, fragranti, profumate, golose, una tira l’altra. Per questo abbiamo scelto di raccontare la versione di uno storico panificio capitolino, il Forno Roscioli all’Esquilino, fondato da Pietro Roscioli, nel 1986, e oggi guidato dal figlio Andrea.Ledi Andrea RoscioliErede di una lunga tradizione di panificatori - la storia dei Roscioli, la grande famiglia marchigiana che hadato vita anche l’Antico Forno Roscioli fondato da Marco, fratello di Pietro, si mescola con la storia del pane a- Andrea Roscioli fa un punto d’orgoglio delle sue, reinterpretate in una versione molto personale rispetto allaclassica, con l’aggiunta della ricotta all’interno dell’impasto: accuratamente scolata per eliminare ogni traccia di liquido in eccesso, la ricotta è l’elemento che rende l’impasto soffice, eliminando la secchezza che spesso caratterizza questo dolce.