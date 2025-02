Fanpage.it - Come capire se chi ci chiama è reale o creato dall’IA: i rischi del caso Crosetto

Leggi su Fanpage.it

Diversi imprenditori italiani sono stati contattati da un gruppo di truffatori che hanno finto di essere lo staff del ministro della Difesa Guido. Hanno clonato la sua voce e hanno chiesto loro di versare un milione di euro in un conto a Hong Kong per pagare il riscatto necessario a liberare dei giornalisti italiani. In unsono riusciti a ottenere il versamento.