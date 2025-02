Oasport.it - Combinata nordica: Nathalie Armbruster beffa in volata Ida Marie Hagen nella Compact di Otepää

Leggi su Oasport.it

SpettacoloRace che ha chiuso il weekend estone diper la Coppa del Mondo dial femminile. Due atlete molto superiori a tutte le altre al momento nel massimo circuito internazionale:e Ida, che stanno lottando per la sfera di cristallo.Oggi a vincere, a sorpresa, è la tedesca che ha prevalso nel testa a testa nello sci di fondo.ha prima raggiunto la teutonica (guidava la connazionaleGerboth che si è subito staccata), poi ha provato ad attaccare ma non c’è stato niente da fare, cona prevalere nello sprint.Per lei adesso 130 punti di margine su, mentre sono poco più di cento le lunghezze sulla nipponica Haruka Kasai, che ha battutoper la terza piazza la gemella Yuna.Non erano presenti al via atlete italiane.