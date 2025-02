Oasport.it - Combinata nordica, Geiger si impone anche nell’Individual Compact di Otepää davanti a Riiber

Leggi su Oasport.it

Vinzenzconquista il secondo successo consecutivo nel giro di 24 ore,ndosidivalevole come ultimo atto della sesta tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di. Per il tedesco arriva dunque la vittoria individuale numero 16 in carriera nel circuito maggiore, la sesta dell’inverno, restando così pienamente in corsa per la Sfera di Cristallo.A differenza della Gundersen di ieri,non ha atteso la volata finale ed è riuscito a staccare Jarl Magnusnel corso dell’ultima tornata senza doversi giocare la gara allo sprint. Il Campione Olimpico in carica su trampolino piccolo ha costruito questo trionfo con la seconda posizione parziale nel segmento di salto, potendo così partire a soli 6? dal rivale norvegese al via del segmento di fondo sulla distanza di 7,5 chilometri.